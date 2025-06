Di Gennaro | Al Milan feci 5 mesi con Terim E capii perché avrebbero vinto tutto

Antonio Di Gennaro, ex collaboratore tecnico del Milan nel 2002, rivela il suo patrimonio di esperienze e intuizioni vissute in prima persona nel mondo rossonero. In soli cinque mesi, ha colto i segreti che hanno portato il club a dominare e vincere tutto. Scopriamo come la sua visione possa ancora ispirare il successo e la continuità di un grande club.

Antonio Di Gennaro, ex collaboratore tecnico del Milan nel 2002, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla parentesi in rossonero.

