Di cosa parla il Nabucco di Giuseppe Verdi e perché è legato al Risorgimento?

Nabucco di Giuseppe Verdi, con il suo potente coro "Va, pensiero", incarna l'anima del Risorgimento italiano, simbolo di speranza e rinascita. La storia, ambientata nella Gerusalemme biblica, narra la lotta degli ebrei oppressi e il desiderio di libertà sotto Nabucodonosor, riflettendo le aspirazioni di un’Italia divisa e soggiogata. Questo capolavoro non solo rivoluzionò l’opera, ma si trasformò in un inno di unità e identità nazionale.

Nabucco, terza opera di Giuseppe Verdi con libretto di Temistocle Solera, debutta alla Scala il 9 marzo 1842, consacrando il compositore e segnando una svolta nella storia dell’opera italiana. Ambientata nella Gerusalemme biblica e nel regno di Babilonia, la vicenda narra della cattività degli ebrei, dominati da Nabucodonosor e oppressi nella loro nostalgia per la patria. Proprio questo tema rispecchiava la condizione italiana sotto la dominazione austriaca, tingendo l’opera di un significato politico che risuonò nel pubblico come un grido di riscatto nazionale. La narrazione si snoda in quattro atti, tra drammi personali – l’orgoglio di Nabucodonosor, la vendetta di Abigaille – e la sofferenza degli ebrei in esilio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Di cosa parla il Nabucco di Giuseppe Verdi e perché è legato al Risorgimento?

