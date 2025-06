Di Biagio | Gasperini maturo e consapevole ho qualche dubbio su alcuni giocatori

di Biagio Gasperini, maturo e consapevole, ho qualche dubbio su alcuni giocatori. Sarà un’estate lunga e tortuosa per la Roma, che deve affrontare le sfide di un mercato complicato per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni europee e di una storica assenza dalla Champions dal 2018/19. In attesa di scelte importanti, l’unica certezza è il settore sportivo della società, che con Ranieri diventato...

Sarà un’estate lunga e tortuosa per la Roma, che dovrà, in mezzo a note difficoltà, costruire una rosa adatta ad affrontare una stagione che, oltre ad un Europa League dove potrà dire la sua, deve necessariamente riportare una Champions che manca dalla stagione 201819. In attesa di capire come si destreggerà il club sul mercato tra cessioni ed entrate, la certezza è un ramo sportivo della società che fa ben sperare, da un Ranieri diventato senior advisor ad un Massara nuovo direttore sportivo, fino ad un Gasperini che avrà il compito di guidare la squadra al successo. Proprio sul nuovo condottiero ha rilasciato qualche parola l’ex giallorosso Luigi Di Biagio, ai microfoni di Sky Sport a margine del torneo di padel organizzato al Forte Village di Santa Margherita di Pula: “Il suo approccio al mondo del calcio è sicuramente cambiato rispetto agli anni passati, oggi è un allenatore maturo e consapevole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Di Biagio: “Gasperini maturo e consapevole, ho qualche dubbio su alcuni giocatori”

