Detenuti di Poggioreale protagonisti di uno spettacolo teatrale

Un'occasione unica per scoprire il potere trasformativo del teatro, anche tra le mura di una prigione. Martedì 24 giugno 2025 alle 10:30, i detenuti di Poggioreale si esibiranno nello spettacolo “La Macchia”, diretto da Riccardo Sergio, presso la Chiesa principale del carcere. Un evento che dimostra come l’arte possa diventare ponte verso speranza e rinascita, valorizzando il talento di chi è spesso invisibile alla società. Continua a leggere per scoprire di più.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 24 giugno 2025 alle ore 10:30 all’interno della Casa Circondariale “G. Salvia” di Poggioreale (NA) andrà in scena, presso la Chiesa principale del medesimo Istituto Penitenziario, lo spettacolo teatrale “La Macchia” regia di Riccardo Sergio. Lo spettacolo teatrale “La Macchia” è stato sostenuto dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Prof. Samuele Ciambriello, e dal Consiglio Regionale della Campania. Il progetto è frutto di un laboratorio teatrale guidato dall’ Associazione Polluce APS, con i detenuti del Padiglione Genova dell’Istituto Penitenziario di Poggioreale, che hanno scritto e creato lo spettacolo completamente inedito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenuti di Poggioreale protagonisti di uno spettacolo teatrale

