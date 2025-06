Denunciateci tutti I metalmeccanici sfidano il governo

I metalmeccanici italiani tornano a mettere in gioco il loro futuro, scioperando con forza e determinazione per rivendicare un rinnovo contrattuale equo e un'industria più sostenibile. La loro sfida al governo rappresenta un segnale di allarme e una richiesta di ascolto urgente, dando voce a chi lavora ogni giorno per far ripartire il motore economico del Paese. La loro azione dimostra che la dignità del lavoro non può essere ignorata.

I metalmeccanici ieri hanno scioperato, come da diversi mesi a questa parte, per il rinnovo del loro contratto e per il futuro dell'industria italiana (dopo 24 mesi di calo della produzione).

