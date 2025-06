Delitto di Garlasco spunta un nuovo capello nella spazzatura | il Dna può riaprire il caso Chiara Poggi

Un nuovo dettaglio emergente potrebbe rivoluzionare le indagini sul delitto di Garlasco: un capello trovato nella spazzatura di casa Poggi potrebbe essere la chiave per risolvere il caso. Il DNA, conosciuto come pu242, potrebbe riaprire le porte a una verità nascosta da anni. L’attesa ora è tutta per l’esito del test del DNA, che potrebbe riscrivere la storia di questa drammatica vicenda.

Un capello trovato nella spazzatura di casa Poggi riaccende le indagini sul delitto di Garlasco: ora si attende il test del Dna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, spunta un nuovo capello nella spazzatura: il Dna può riaprire il caso Chiara Poggi

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

