Delitto di Garlasco l' ex procuratore Mario Venditti rompe il silenzio su Andrea Sempio | Non c' entra nulla

L'ex procuratore Mario Venditti rompe il silenzio sul delitto di Garlasco, svelando dettagli inediti e chiarendo il suo punto di vista su Andrea Sempio. Con un’analisi lucida e senza ipocrisie, Venditti commenta le indagini nel caso Poggi, affermando con fermezza: "Non ci sono elementi che lo coinvolgano". Un intervento che fa chiarezza sui punti ancora aperti, offrendo una nuova prospettiva su un mistero che ha sconvolto l’Italia.

