Delitto di Garlasco | dal sacco della spazzatura di casa Poggi spunta un nuovo reperto Cos’è e perché può essere utile

Nel cuore di Garlasco, un nuovo indizio emerge dal sacco della spazzatura di casa Poggi, riaccendendo l’interesse sulla intricata vicenda del delitto. Un capello lungo, che potrebbe rappresentare la chiave per svelare dettagli finora rimasti nascosti e offrire spunti decisivi per la ricostruzione dei fatti. Questa scoperta, analizzata dagli esperti, potrebbe essere il pezzo mancante nel puzzle di una delle indagini più seguite degli ultimi anni. Resta con noi per scoprire come questa novità potrà cambiare il corso delle indagini.

Garlasco, 21 giugno 2025 – Un filo – o meglio un crine – intorno al quale annodare (o riannodare) l’ennesimo anello della maglia che compone la nuova inchiesta riguardo il delitto di Garlasco. Giovedì, secondo giorno degli accertamenti in corso nella questura di Milano per l’incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli, dal sacco della spazzatura di casa Poggi è spuntato un nuovo reperto. Si tratta di un capello lungo tre centimetri, affiorato poco prima che i laboratori di via Fatebenefratelli piombassero nell’oscurità, a causa di un blackout probabilmente provocato da un sovraccarico per il gran caldo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco: dal sacco della spazzatura di casa Poggi spunta un nuovo reperto. Cos’è e perché può essere utile

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

