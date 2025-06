del debbio si allunga di una settimana. Le vacanze di Paolo Del Debbio dovranno ancora aspettare… una settimana. La stagione estiva di 4 di Sera prenderà il via lunedì 30 giugno, spostandosi rispetto alla data iniziale del 23 giugno. Ieri sera, invece di salutare il pubblico, il conduttore toscano ha lasciato con un nuovo appuntamento, dimostrando ancora una volta come le sorprese siano all’ordine del giorno e la programmazione possa cambiare all’ultimo minuto.

Le vacanze di Paolo Del Debbio dovranno ancora aspettare. una settimana. La stagione estiva di 4 di Sera prenderà il via lunedì 30 giugno e non, come previsto fino a qualche giorno fa, lunedì 23 giugno. Ieri sera, infatti, il conduttore toscano non ha salutato il pubblico ma ha dato appuntamento a lunedì. In realtà, l’impegno di Del Debbio sarebbe dovuto terminare già a fine giugno, poi la decisione di anticipare l’avvio della stagione estiva e nuovamente il dietrofront. Forte degli ascolti di quest’ultima settimana (mercoledì ha superato il 7% di share), Del Debbio continuerà ad informare il pubblico nell’ access prime time di Rete 4 fino a venerdì 27 giugno per poi lasciare le redini del quotidiano a Francesca Barra e Roberto Poletti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it