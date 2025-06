Del Debbio si allunga di una settimana

Le vacanze di Paolo Del Debbio dovranno ancora aspettare. una settimana. La stagione estiva di 4 di Sera prenderà il via lunedì 30 giugno e non, come previsto fino a qualche giorno fa, lunedì 23 giugno. Ieri sera, infatti, il conduttore toscano non ha salutato il pubblico ma ha dato appuntamento a lunedì. In realtà, l’impegno di Del Debbio sarebbe dovuto terminare già a fine giugno, poi la decisione di anticipare l’avvio della stagione estiva e nuovamente il dietrofront. Forte degli ascolti di quest’ultima settimana (mercoledì ha superato il 7% di share), Del Debbio continuerà ad informare il pubblico nell’ access prime time di Rete 4 fino a venerdì 27 giugno per poi lasciare le redini del quotidiano a Francesca Barra e Roberto Poletti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Del Debbio si allunga di una settimana

