Defibrillatore Presto un altro al Mediceo

Un nuovo defibrillatore presto al Mediceo, un passo importante per la sicurezza della comunità. Mercoledì alle 21, presso la sala parrocchiale di Ripa, si terrà un corso di formazione sull’uso del DAE, aperto a tutta la cittadinanza. Proprio grazie alla presenza di questo dispositivo salvavita, un giovane dipendente Coop di Querceta, colto da arresto cardiocircolatorio, ha ricevuto l’aiuto tempestivo che gli ha salvato la vita. La formazione e la prevenzione sono fondamentali per rafforzare il tessuto comunitario.

Annunciato un nuovo corso di formazione sull’uso del dae aperto alla cittadinanza, in programma mercoledì alle 21 alla sala parrocchiale di Ripa. Proprio dopo il lieto fine della storia, con il giovane dipendente Coop di Querceta prontamente ricoverato all’Opa ma adesso in buone condizioni, proprio graziue lala presenza di un defibrillatore. "Nei giorni scorsi ho fatto visita al giovane colpito da arresto cardiocircolatorio – spiega Stefano Pellegrini, assessore al sociale e alla salute – e l’ho trovato decisamente bene. Assieme a me il direttore della Coop Querceta Fabio Tintori che gli ha salvato la vita con la dipendente del supermercato Sabina Palagi e con la collaborazione di Silvia Giuntoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it