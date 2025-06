Defcon 3 prepararsi alla guerra il Pentagono in silenzio ma la macchina bellica si muove | È stato superato il punto di non ritorno - ESCLUSIVA

In un clima di crescente tensione globale, il Pentagono ha innalzato il livello di allerta a DEFCON 3, un segnale chiaro che la macchina bellica statunitense si sta muovendo silenziosamente ma decisamente. Forze strategiche pronte, sottomarini in assetto operativo e cybercomando mobilitato: siamo ormai al limite, vicino al punto di non ritorno. Un’esercitazione o qualcosa di più concreto? La risposta si avvicina, mentre il mondo osserva in silenzio.

Il Pentagono ha innalzato il livello di allerta. Forze strategiche pronte, sottomarini operativi, cybercomando mobilitato. Fonti riservate al Giornale d'Italia: “È l’ultimo passo prima del dispiegamento”. Nessun annuncio ufficiale, ma la macchina bellica americana è già in moto “È un’esercita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Defcon 3, "prepararsi alla guerra", il Pentagono in silenzio, ma la macchina bellica si muove: "È stato superato il punto di non ritorno" - ESCLUSIVA

In questa notizia si parla di: pentagono - macchina - bellica - defcon

