Debutta in prima nazionale al Morrofestival Malena e il tango con Mariagrazia Cucinotta

Preparati a lasciarti trasportare dall’incanto di “Malena e il tango”, il nuovo spettacolo che debutta in prima nazionale al Morrofestival di Morrovalle. Con Mariagrazia Cucinotta e un cast di eccellenza, questa suggestiva narrazione promette di conquistare il pubblico con la sua magia sensuale. Un viaggio tra passioni, sogni e ritmi coinvolgenti che, una volta scoperto, non potrai più dimenticare: il musical è pronto a incantare l’Italia.

MORROVALE (MC) – Debutta in prima nazionale al Morrofestival di Morrovalle il 3 luglio alle 21:30 lo spettacolo “Malena e il tango” di Gianvito Pulzone con la straordinaria Mariagrazia Cucinotta, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo, Claudia Pompili regia di Francesco Branchetti – per poi proseguire la Tournée nei maggiori teatri italiani. “MALENA Storie di Tango” è un incanto sensuale che si svela in una notte incantata, dove “in una notte avvolta dalla magia del tango, un palco si trasforma in un luogo di passione, nostalgia e poesia”. Non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un viaggio intimo e struggente nell’anima di un genere musicale e poetico che ha incantato generazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Debutta in prima nazionale al Morrofestival “Malena e il tango” con Mariagrazia Cucinotta

