De Bruyne in vacanza con due star del calcio mondiale | ecco chi sono – FOTO

Kevin De Bruyne, fresco acquisto del Napoli, si sta godendo un meritato riposo in compagnia di due autentici giganti del calcio mondiale. Le immagini sui social hanno fatto il giro dei tifosi, già in attesa di vederlo all’opera nel ritiro di Dimaro. Manca poco all’inizio dell’avventura azzurra, e il suo arrivo promette di portare nuova energia e grandi emozioni alla squadra partenopea. Il grande calcio sta per tornare: scopriamo chi sono i suoi compagni di vacanza.

Il neo acquisto del Napoli, Kevin De Bruyne, si gode questi giorni di vacanza, prima di mettersi a disposizione di Conte: il campione belga è apparso sui social con altri due fenomeni. Manca ancora per il raduno del primo ritiro del Napoli in Val di Sole, a Dimaro, ma c'è grande curiositĂ tra i tifosi partenopei per vedere all'opera Kevin De Bruyne, primo acquisto azzurro che ha inaugurato la sessione estiva di mercato. Un vero e proprio colpo da novanta, con il club partenopeo che continua il suo lavoro per completare, quanto prima e nel modo migliore possibile, l'opera di rafforzamento dell'organico a disposizione di Antonio Conte.

