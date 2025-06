Dazi Usa – Impatti e prospettive per l’economia italiana ed europea convegno a Roma

Il convegno “Dazi USA – Impatti e prospettive per l’economia italiana ed europea”, in programma venerdì 27 giugno a Roma, si presenta come un appuntamento cruciale per analizzare le sfide e le opportunità derivanti dalle recenti politiche commerciali degli Stati Uniti. Con i saluti del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè, e la diretta in webtv, l’evento si configura come un’occasione unica per approfondire il futuro delle relazioni economiche tra Italia, Europa e USA.

ROMA – Venerdì 27 giugno, alle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Dazi Usa – Impatti e prospettive per l’economia italiana ed europea”. Sono previsti nell’occasione i saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Dazi Usa – Impatti e prospettive per l’economia italiana ed europea”, convegno a Roma

