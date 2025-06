Dazi Usa e Ue vicini ad accordo su commercio ma nessun riferimento alle tariffe

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea si avvicinano a un importante accordo commerciale, affrontando questioni chiave come la deforestazione e il trattamento delle aziende tecnologiche. Tuttavia, la bozza di intesa non menziona i dazi, lasciando aperta la incertezza sul loro futuro. La questione rimane complessa, ma questa evoluzione potrebbe segnare una svolta nelle relazioni economiche transatlantiche. Gli esperti attendono con attenzione gli sviluppi futuri.

Gli Stati Uniti e l’ Unione Europea sembrano vicini a un accordo su molte questioni commerciali, dalle norme sulla deforestazione al trattamento delle aziende tecnologiche statunitensi in Europa. Ma nella bozza di “accordo sul commercio reciproco” diffusa dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti e visionata dal Wall Street Journal, non c’è nessun riferimento ai dazi, il cui destino rimane incerto. Secondo fonti a conoscenza del testo, la bozza delinea intese provvisorie su una serie di questioni commerciali specifiche, tra cui il Digital Markets Act dell’Ue, le tariffe alle frontiere basate sulle emissioni di carbonio, la cantieristica navale e altro ancora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Usa e Ue vicini ad accordo su commercio ma nessun riferimento alle tariffe

