David Beckham è un tirchio l’accusa dietro la rottura col figlio Brooklyn e la moglie | il caso della villa pagata dal suocero miliardario

Le tensioni tra la famiglia Beckham trovano nuova linfa nelle recenti accuse di un presunto comportamento tirchio di David. Dietro la rottura con Brooklyn e Victoria, si nasconderebbe una controversia economica legata a una villa pagata dal suocero miliardario e a una donazione mai arrivata. Un episodio che mette in discussione i rapporti familiari, distruggendo l'immagine di unità mostrata durante le festività. La verità dietro questa intricata vicenda potrebbe cambiare tutto ciò che sapevamo sulla famiglia Beckham.

Dietro le tensioni nella famiglia Beckham ci sarebbe una lite relativa ai soldi. Quelle immagini apparse lo scorso Natale con genitori e figli tutti insieme sorridenti davanti all’albero sono ormai un ricordo sbiadito. La rottura tra David Beckham, sua moglie Victoria e il figlio Brooklyn sarebbe avvenuta per un acquisto mancato da 11 milioni di dollari. O meglio, una donazione mai arrivata dai genitori a Brooklyn, in cui tanto sperava la moglie Nicola Peltz, a sua volta figlia di un miliardario. La villa di Los Angeles e lo scontro sui soldi. Secondo fonti citate dal tabloid Sun, il problema sarebbe nato attorno all’acquisto della villa da 11 milioni di sterline a Los Angeles dove vivono Brooklyn e Nicola dopo il matrimonio. 🔗 Leggi su Open.online

