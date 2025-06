Darwin Nunez è il primo obiettivo per l’attacco del Napoli

Darwin Nunez, talento emergente del Liverpool, si conferma come il primo obiettivo per rafforzare l’attacco del Napoli. La sua versatilità e potenza lo rendono il profilo ideale per guidare la fase offensiva partenopea, anche se i rumors di mercato sono ancora vivaci. In un’estate di grandi cambiamenti, il nome dell’attaccante uruguayano potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro del club azzurro. La trattativa è appena cominciata e il calciomercato è pronto a sorprendere.

L'attaccante del Liverpool principale obiettivo per il reparto avanzato. Nonostante i tanti nomi che circolano in queste ore, l'attaccante del Liverpool Darwin Nunez è il

