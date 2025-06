Darmian | L’Inter vuole ancora essere protagonista 3 punti fondamentali!

Matteo Darmian conferma che l'Inter vuole ancora essere protagonista, puntando su tre punti fondamentali. Dopo la sua prestazione da titolare contro Urawa nel Mondiale per Club, il difensore spiega come, nello spirito di squadra, si stia concentrando su continuità e velocità . È questa determinazione a tenere alta la bandiera nerazzurra, mantenendo saldo l’obiettivo di conquistare il massimo. L’Inter, infatti, non si accontenta e desidera affermarsi come leader nel torneo.

Matteo Darmian, sceso in campo da titolare in Inter-Urawa, commenta quanto accaduto nel corso della seconda gara al Mondiale per Club. LA PRSTAZIONE – Intervistato da DAZN dopo la prima vittoria ottenuta dall’Inter al Mondiale per Club, Matteo Darmian dichiara: « Nello spogliatoio non ci siamo detti nulla di particolare se non di continuare a fare quello che stavamo facendo. Magari di muovere un po’ più velocemente la palla per cercare qualche spazio in più. Non era facile perché loro si chiudevano e stavano tutti dietro la linea della palla. Però abbiamo continuato a giocare, a creare occasioni e poi fortunatamente siamo riusciti a recuperare uno svantaggio che era immeritato per quello che si era visto, onestamente ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Darmian: «L’Inter vuole ancora essere protagonista. 3 punti fondamentali!»

