Darmian a Dazn | Vogliamo essere protagonisti anche al Mondiale fin dal primo giorno ci siamo messi a disposizione di Chivu Ecco cosa sta cercando di portare

Matteo Darmian, protagonista dell’Inter e volto noto del calcio italiano, si prepara a brillare anche ai Mondiali. Dopo il successo contro gli Urawa Red Diamonds, il difensore si è mostrato determinato e pronto a mettere la sua esperienza al servizio della Nazionale, seguendo le orme di Chivu. Con un atteggiamento propositivo e una ferma volontà di essere protagonista fin dal primo giorno, Darmian sta cercando di portare tutto il suo supporto in questa grande avventura, perché i sogni si costruiscono passo dopo passo.

Il difensore dell'Inter, Matteo Darmian, ha parlato così dopo il successo ottenuto contro gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club, Matteo Darmian ha parlato così. COSA CI SIAMO DETTI NELLO SPOGLIATOIO ALL'INTERVALLO? – « Non ci siamo detti nulla di particolare se non di continuare a fare quello che stavamo facendo, magari di muovere più velocemente la palla. Non era facile perché loro stavano tutti dietro la linea della palla. Abbiamo creato occasioni e fortunatamente siamo riusciti a trovare un vantaggio che onestamente era immeritato per quello che si era visto ».

