Danny Boyle | Oggi non dirigerei The Millionaire è appropriazione culturale

Danny Boyle, il regista di iconici capolavori come Trainspotting e 28 Anni Dopo, ha fatto una rivelazione sorprendente sul suo passato.

Il regista di Trainspotting e 28 anni dopo ha confessato che oggi non accetterebbe la regia del film che vinse l'Oscar nel 2009. Danny Boyle √® tornato a parlare di The Millionaire, il film che diresse nel 2008 e vinse l'Oscar l'anno successivo. Il regista, nel tour promozionale per 28 anni dopo, ha ammesso che oggi non lavorerebbe al film. Nel suo discorso, Boyle spiega che ci√≤ che ha fatto √® appropriazione culturale e se avesse lavorato al film nel 2025 avrebbe scelto un giovane regista indiano per la regia. Danny Boyle oggi non girerebbe The Millionaire "Oggi non potremmo farlo" ha spiegato Boyle "Ed √® giusto cos√¨, √® il momento di riflettere su tutto questo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Danny Boyle: "Oggi non dirigerei The Millionaire, √® appropriazione culturale"

