Danilo segna col Flamengo e questo ex compagno bianconero lo esalta così | la FOTO è già virale

Il calcio sa regalare emozioni uniche, e quando un ex compagno si esalta per un gol, tutto diventa ancora più speciale. Federico Gatti, attuale difensore della Juventus, ha voluto celebrare il suo ex compagno Danilo dopo la rete con il Flamengo contro il Chelsea, pubblicando una storia su Instagram che ha già fatto il giro del web. È un gesto che dimostra come i legami nel calcio vadano oltre le squadre: sono amicizia e passione condivise.

Danilo segna col Flamengo: questo ex compagno in bianconero lo elogia così sui social. La FOTO. Federico Gatti ha voluto rendere omaggio al compagno Danilo dopo la rete segnata con il suo Flamengo contro il Chelsea. Il difensore della Juve ha pubblicato una storia su Instagram con la foto dell’esultanza del capitano brasiliano, accompagnata da un semplice messaggio con alcuni emoji di fuoco. Federico #Gatti su IG celebra così il gol di #Danilo contro il #Chelsea.??? pic.twitter.comWCrcamGoA5 — Daniele De Felice (@DanieleBibo) June 21, 2025 Un gesto che conferma il grande rispetto che Gatti nutre per l’ex bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Danilo segna col Flamengo e questo ex compagno bianconero lo esalta così: la FOTO è già virale

