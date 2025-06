Damiano David e Dove Cameron così lui l’ha aiutata nelle scene di nudo sul set

Damiano David, frontman dei Måneskin, ha lavorato al fianco di Dove Cameron, aiutandola a superare le paure legate alle scene di nudo sul set. La loro collaborazione ha messo in luce non solo il sostegno reciproco, ma anche il coraggio di affrontare sfide personali e professionali. In un mondo dove l’arte si mescola con la vulnerabilità, questa coppia dimostra che con il giusto supporto si può superare qualsiasi limite. Damiano David...

Tra le sfide più grandi per un attore vi è quella di mettersi a nudo sul set, a volte letteralmente. Dove Cameron, complice anche il suo passato da beniamina Disney, non si sentiva adatta a ricoprire un ruolo dai risvolti erotici e togliersi i veli di fronte alla telecamera. Se è riuscita a superare la paura, e ottenere un ruolo importante, è stato grazie al supporto del ben più audace fidanzato, il rocker italiano Damiano David. Damiano David paladino della libertà. Il look è quello di un gangster di altri tempi, ma la mentalità appartiene a un ragazzo della generazione Z, libero dai pregiudizi patriarcali che vedono nel corpo della donna una proprietà del maschio, da nascondere o mostrare a piacimento non di chi quel corpo lo abita ma del marito padrone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Damiano David e Dove Cameron, così lui l’ha aiutata nelle scene di nudo sul set

