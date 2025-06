Damiani celebra l’Italia con Ode all’Italia | la nuova collezione di alta gioielleria tra arte natura e lusso

Damiani celebra l’Italia con "Ode all’Italia", una straordinaria collezione di alta gioielleria che unisce arte, natura e lusso. A un anno dal suo centenario, la maison di gioielleria italiana, ancora a conduzione familiare, presenta a Roma un evento esclusivo dedicato alle meraviglie del nostro Paese. Giorgio Damiani sottolinea: «Ode all’Italia è un omaggio alle bellezze italiane, da Nord a Sud». Un omaggio che incarna l’essenza e la passione italiana in ogni dettaglio.

A distanza di un anno dal suo centenario, la maison di gioielleria Damiani, fondata nel 1924, e unico vero gioielliere internazionale italiano ancora di proprietà della famiglia fondatrice, giunta alla terza generazione, presenta, con un sontuoso evento capitolino, la sua nuova collezione di haute joaillerie. «Ode all’Italia è un omaggio al nostro Paese e alle bellezze italiane sparse da Nord a Sud» tiene subito a precisare Giorgio Damiani, vicepresidente del gruppo con deleghe all’acquisto delle materie prime, ovvero pietre preziose, perle e oro, allo sviluppo prodotto e alle relazioni commerciali e direttore creazione, ricerca e sviluppo per tutti i marchi di gioielleria del gruppo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Damiani celebra l’Italia con “Ode all’Italia”: la nuova collezione di alta gioielleria tra arte, natura e lusso

In questa notizia si parla di: italia - damiani - collezione - gioielleria

Roberto Damiani: “Giro d’Italia aperto. Con Pogacar si lottava per il secondo posto” - Il Giro d’Italia 2025 si apre con grande incertezza, con Pogacar in lotta per il secondo posto e la classifica pronta a svelare sorprese nella decisiva terza settimana.

Nella cornice eterna di Roma, Damiani ha svelato la sua nuova e preziosa collezione di Alta Gioielleria: Ode all’Italia. Un omaggio raffinato e luminoso alla bellezza paesaggistica e artistica del nostro Paese, raccontato attraverso creazioni uniche, forgiate dall Vai su Facebook

Nelle atmosfere incantate della città eterna, la maison Damiani ha svelato la sua nuova collezione di Alta Gioielleria “Ode all’Italia”, divisa in tre macro-capitoli dedicati ad alcuni elementi che rendono unico il Bel Paese Vai su X

Damiani celebra l’Italia con “Ode all’Italia”: la nuova collezione di alta gioielleria tra arte, natura e lusso; Achille Lauro si prepara con per il gala di Alta Gioielleria di Damiani a Roma; Damiani ha celebrato la nuova collezione con una cena di gala a Roma.

Damiani celebra l’Italia con “Ode all’Italia”: la nuova collezione di alta gioielleria tra arte, natura e lusso - La maison Damiani presenta a Roma la sua collezione di collier, orecchini e anelli fatta di pezzi unici e pietre esclusive, ispirati al Bel Paese. Lo riporta panorama.it

Oro e diamanti: è l'Ode all'Italia firmata Damiani - Presentata a Roma la collezione ispirata alle bellezze del nostro Paese: dal collier Dolce Stil Novo alle tormaline Luci del Mare ... Come scrive msn.com