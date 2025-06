Dall’Inter Women alla Juventus parla Cambiaghi | Qui per vincere

Michela Cambiaghi, nuova stella della Juventus Women, si presenta con determinazione e passione, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo tre stagioni all’Inter Women, l’attaccante si distingue per il suo stile di gioco dinamico e moderno, focalizzato sulla profondità e la collaborazione con i compagni. “Qui per vincere”, dichiara, e la sua voglia di trionfo si percepisce chiaramente: il sogno juventino sta per diventare realtà .

Cambiaghi, come ti definisci? Tutti mi descrivono come una punta moderna. Mi piace attaccare la profondità alle spalle della difesa avversaria, legare il gioco fra centrocampo e attacco e chiudere l'azione in area di rigore sfruttando un gesto tecnico che sento mio come il colpo di testa. Mi trovo bene sia da attaccante centrale sia da esterno, in base alle esigenze della squadra: cerco sempre di leggere gli spazi disponibili e provo a sfruttarli a mio favore.

