Dalle saline ai locali più iconici | Cervia diventa un gioco da tavolo Ma attenti a parcheggi e radici

Dalle saline ai locali più iconici di Cervia, il nuovo gioco da tavolo “Game of Cervia” trasforma la città in un’avventura coinvolgente. Tra parcheggi, radici e personaggi variopinti, tra cui un bagnino, un influencer e un turista sostenibile, ogni mossa rivela il cuore pulsante di questa affascinante località. Ideato e realizzato con stampa 3D da Massimiliano Montanari, archeologo appassionato, il gioco promette di sorprendere e divertire sia residenti che visitatori. Preparatevi a scoprire Cervia come mai prima d’ora!

C'erano un bagnino, un influencer, un cervese doc, un turista, un vip e un turista sostenibile. Potrebbe essere l'inizio di una barzelletta, ma sono i personaggi del nuovo gioco da tavolo "Game of Cervia", ideato, progettato e realizzato con stampa 3D da Massimiliano Montanari. Archeologo.

