Dalle leggende contro gli ebrei ai meccanismi mediatici che durano ancora Il discorso del rabbino di Ignazio Veca

Dalle oscure leggende antisemite alle manipolazioni mediatiche che persistono ancora oggi, il discorso del rabbino Ignazio Veca illumina le radici profonde dei pregiudizi e delle strategie di comunicazione che alimentano l’odio. In un viaggio tra storia e attualità, scopriremo come i meccanismi di persuasione si siano evoluti, ma mantengano intatta la loro capacità di influenzare le coscienze. Per approfondire, continua a leggere.

In un’imprecisata lugubre notte di metà Ottocento, nel cimitero ebraico di Praga, due ignoti, ma proprio perciò “attendibili”, testimoni “scavalcano il muro di cinta e si rannicchiano tra le lapidi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dalle leggende contro gli ebrei ai meccanismi mediatici che durano ancora. “Il discorso del rabbino” di Ignazio Veca

In questa notizia si parla di: leggende - ebrei - meccanismi - mediatici

Le leggende degli ebrei VI - Potremmo citarne alcuni, ma è meglio concentrarsi sulla natura di questa specie di enciclopedia delle leggende ebraiche ... Lo riporta ilfoglio.it

Re Davide combattente con la cetra: la gloria e le debolezze - salva gli ebrei dalle follie del re Assuero e dallo sterminio, si concludono Le leggende degli ebrei (Adelphi). Da corriere.it