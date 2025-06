Dalle borse ai pupazzi maxi sequestro alla vigilia della Notte Rosa | scoperti 300 mila prodotti contraffatti

Dalle borse di marca ai pupazzi maxi, la Guardia di Finanza ha smantellato un vasto traffico di prodotti contraffatti alla vigilia della Notte Rosa, sequestrando 300 mila articoli non sicuri o falsificati. Un intervento deciso, volto a tutelare i consumatori e a preservare la legalità nel settore commerciale. Questa operazione dimostra come le forze dell’ordine siano sempre in prima linea contro le frodi, garantendo sicurezza e qualità per tutti.

Alla vigilia del via della Notte Rosa il comando provinciale della Guardia di finanza ha predisposto un piano di intervento che ha portato al sequestro di circa 300 mila prodotti contraffatti o non sicuri a carico di un grossista. L'operazione rientra nell'ambito delle attività della Guardia di.

