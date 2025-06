Dalla Uil ai grossisti, bordate contro Sogemi.

Le parole dure del presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, durante la commissione Antimafia, hanno acceso un acceso dibattito tra la UIL e i grossisti ortofrutticoli. Con accuse di scavalcamenti notturni e lavoro nero all’ortomercato, si apre una difficile riflessione sulla legalità e il controllo nel settore. È ora di intervenire per garantire trasparenza e sicurezza, perché il rispetto delle regole è il primo passo verso un mercato più giusto e sostenibile.

Dalla Uil all'Associazione Grossiti Ortofrutticoli. Le parole choc in commissione Antimafia del presidente di Sogemi Cesare Ferrero sui 200 scavalcamenti a notte e il lavoro nero all' ortomercato stanno sollevando una scia di polemiche. "Affermare pubblicamente che "ogni notte si registrano 200 scavalcamenti non autorizzati" e che vi è un "lavoro nero diffuso" significa ammettere l'esistenza di un contesto fuori controllo – spiega la segretaria della Uil Lombardia Eloisa Dacquino – dove legalità , sicurezza del lavoro e diritti sono sistematicamente calpestati". Secondo Dacquino, sono "dichiarazioni gravi, che certificano non solo l'inefficacia delle misure di controllo attualmente in vigore, ma anche la mancata volontà da parte della governance di affrontare davvero i problemi con strumenti adeguati".