Dalla Spagna nuovo nome per il centrocampo del Napoli | c’è anche l’Atletico Madrid

Il mercato del Napoli si anima con nuovi scenari provenienti dalla Spagna, dove si vocifera di un possibile cambio al centrocampo che potrebbe coinvolgere anche l’Atletico Madrid. Giovanni Manna lavora per rafforzare la squadra, puntando non solo in attacco ma anche nella zona nevralgica del campo. Con tante ipotesi sul tavolo e concorrenti agguerriti, il club partenopeo si prepara a fare le mosse giuste per la prossima stagione. Resta da capire chi sarà il nome scelto.

Spunta un nuovo obiettivo del Napoli, Giovanni Manna al lavoro: ma occhio alla concorrenza. Non solo il reparto offensivo nelle menti della dirigenza del Napoli in vista della prossima stagione. Sul taccuino c’è anche un bel punto interrogativo alla sezione dedicata ai centrocampisti. Tanti nomi sondati dal ds del Napoli nelle ultime settimane, così come sono diverse le situazioni che la dirigenza dovrà risolvere. Come i casi di Lobotka e Anguissa, ancora incerti in merito al loro futuro. Napoli su Johnny Cardoso, occhio alla concorrenza. E allora il Napoli non si perde d’animo e mette nel mirino anche un nome “inedito”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dalla Spagna, nuovo nome per il centrocampo del Napoli: c’è anche l’Atletico Madrid

In questa notizia si parla di: napoli - spagna - nome - centrocampo

Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club - Il Napoli è pronto a un colpo di calciomercato dalla Spagna, con un'intesa quasi raggiunta con il club interessato.

MUSAH AL NAPOLI A FORTISSIMO RISCHIO Permane lo stallo tra Milan e Napoli su Yunus Musah. Oggi incontro in sede tra Furlani e Busardò, intermediario dell’operazione, ma non ci sono stati i passi avanti sperati. Due i motivi del non avanzamento: - le Vai su Facebook

Centrocampo tutto nuovo: Tonali torna in Serie A e con lui Pogba; SKY - Napoli, spunta un nuovo nome per il centrocampo: contatti per Carlos Soler; Musah-Napoli, trattativa in corso! CM.com: è tra i cedibili, spunta la richiesta del Milan.

Napoli: blitz in Spagna, Atletico anticipato - I partenopei stanno sondando diversi calciatori e nel mirino di Manna sarebbe finito anche un centrocampista americano. Si legge su calciomercato.it

Napoli, nuovo nome per il centrocampo: contatti per Carlos Soler - Per il centrocampo, invece, oltre all’imminente arrivo di De Bruyne a parametro zero, il Napoli si è appuntato un nuovo nome sulla propria lista. Lo riporta gianlucadimarzio.com