Dalla Regione 18milioni di euro per asili e scuole dell’infanzia

La regione investe 18 milioni di euro per far crescere il futuro: asili e scuole dell’infanzia al centro della rinnovata attenzione. La Giunta regionale, guidata dall’assessore Manuela Lanzarin, ha approvato un piano ambizioso e strategico, dedicato a garantire un’educazione di qualità fin dai primi anni di vita. Questa scelta rappresenta un passo fondamentale verso un sistema più inclusivo e innovativo, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e dei piccoli cittadini.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità e al sociale, Manuela Lanzarin ha approvato, nell'ultima seduta, la programmazione dei fondi del "Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni" per l'annualità.

