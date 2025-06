dalla pavimentazione alla nuova illuminazione ufficio postale chiude per lavori

L'ufficio postale di Mesola si appresta a vivere una vera e propria trasformazione: dalla nuova pavimentazione all'illuminazione moderna, i lavori Polis renderanno questa sede un moderno hub digitale. Poste Italiane ha annunciato la chiusura temporanea per permettere questi interventi innovativi, che porteranno servizi piĂą efficienti e tecnologici alla comunitĂ . Un passo importante verso il futuro dei servizi postali a Mesola, in attesa della riapertura che promette grandi novitĂ .

