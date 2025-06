Dalla P2 all’Ambrosiano e al caso Orlandi Addio a Pazienza uomo dei misteri d’Italia

Addio a Pazienza, l’uomo dei misteri italiani. Dalla P2 all’Ambrosiano, passando per il caso Orlandi, la sua figura ha attraversato decenni di storie oscure e intrighi di potere. Protagonista di molte cronache degli anni ’70 e ‘80, ha lasciato un segno indelebile nel nostro paese. Morto in ospedale a Sarzana, aveva trovato rifugio in una villa a Lerici, lontano dal clamore mediatico. La sua scomparsa chiude un’epoca fatta di enigmi irrisolti e verità nascoste.

