Dalla maturità a Donald Trump quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Sei aggiornato sulle notizie più calde della settimana? Mettiti alla prova con il nostro quiz: dalla maturità 2025 alle tensioni tra Israele e Iran, passando per un disastro senza precedenti in Cina. Quanto ne sai? Scopriamolo insieme!

Oltre 524mila studenti hanno affrontato l’esame di maturità 2025. Gli studenti del Liceo Classico nella seconda prova si sono cimentati con la traduzione di una versione in latino. Notizie dal mondo. Continua la guerra tra Israele e Iran, con raid e lanci di droni, mentre gli Stati Uniti sembrano essere pronti a intervenire contro Teheran. In Cina la contea di Huaiji è stata colpita da un evento tragico, il peggiore degli ultimi 100 anni. Evacuati oltre 68mila residenti. Fiera oppositrice della dittatura nel Paese asiatico, la politica birmana Aung San Suu Kyi ha compiuto in questi giorni il compleanno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Dalla maturità a Donald Trump, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

