Dalla denuncia di Campello la polizia postale di Venezia smantella il sistema di truffe

Dalla denuncia di Campello, la polizia postale di Venezia ha smantellato un sofisticato sistema di truffe online. Due anni fa, la concessionaria Campello Motors aveva segnalato attività sospette; oggi, grazie a un’indagine coordinata dalla procura di Roma e condotta da esperti di sicurezza cibernetica, sono state smascherate le reti criminali alla base di questa vasta operazione. Una vittoria significativa nella lotta contro le frodi digitali, che dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine possa fare la differenza.

Due anni fa la denuncia della concessionaria mestrina Campello Motors alla polizia postale di Venezia. Oggi, con un'inchiesta che ha messo fianco a fianco i poliziotti della sicurezza cibernetica veneta, quelli della squadra mobile di Frosinone, coordinate dalla procura di Roma, una grossa e.

