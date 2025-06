Dal furto dei cosmetici alla droga tre denunce all' inizio del weekend della Notte Rosa

Il weekend della ‘Notte rosa’ si apre con tre denunce dei carabinieri di Comacchio, tra furti di cosmetici e segnalazioni per droga. Un bilancio che testimonia l’intensa attività delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità durante i festeggiamenti. Tra controlli e interventi, emerge l’impegno quotidiano per tutelare cittadini e visitatori. Per aggiornamenti e dettagli, iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday e resta informato su quanto accade nel territorio.

L'inizio del weekend della 'Notte rosa' va in archivio con tre denunce. E' questo, in sintesi, il resoconto dell'attività dei carabinieri di Comacchio, alle prese anche con due segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti. In particolare, a Lido.

Amarezza rabbia e tanta delusione. I baby vandali sono entrati ancora una volta in azione andando a distruggere gli addobbi per la Notte Rosa a Porto Garibaldi per finire poi l’opera nella piscina del residence Astor. Vai su Facebook

