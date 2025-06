Dal cdm aiuti a lavoratrici e ricerca ma sul terzo mandato nulla di fatto

Il Consiglio dei Ministri si impegna a sostenere lavoratrici e ricerca con ulteriori 180 milioni, portando il totale a 480 milioni per le mamme occupate, mentre il Miur destina 160 milioni all’attività scientifica. A rafforzare il settore artistico, arriva l’IVA agevolata al 5%, e per il turismo vengono investiti 120 milioni negli alloggi per gli addetti. L’Italia si muove, ma il terzo mandato ancora aspetta risultati concreti. Continuate a seguire per aggiornamenti.

Stanziati altri 180 milioni per le mamme occupate (480 in totale). Dal Miur 160 milioni all'attività scientifica. Sostegno al mercato dell'arte con l'Iva agevolata al 5%. Turismo: 120 milioni per gli alloggi degli addetti.

In questa notizia si parla di: aiuti - lavoratrici - ricerca - terzo

