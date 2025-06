Dal 23 giugno sarà disponibile la terza stagione di The Gilded Age!

Dal 23 giugno, preparatevi a immergervi nella nuova stagione di The Gilded Age, il hit HBO e Sky che vi trasporterà nella vibrante New York di fine XIX secolo. Tra sfarzo e rivalità, la città si trasforma sotto i vostri occhi, svelando i conflitti tra l’aristocrazia storica e le nuove élite emergenti. Una narrazione avvincente che mette in luce un’epoca di grandi cambiamenti e passioni. Non resta che scoprire cosa si nasconde dietro ogni facciata dorata.

Una città che cresce, che si trasforma e, mentre guarda al futuro, continua a nascondere dietro ogni palazzo sfarzoso una crescente rivalità tra vecchia e nuova aristocrazia. La New York di fine XIX secolo, in cui il potere si sposta dalle famiglie dell' old money a quelle emergenti, fa da sfondo alle vicende della terza stagione di THE GILDED AGE, il period drama HBO e Sky Exclusive nominato agli Emmy® firmato da uno fra i più celebrati maestri del dramma in costume, sir Julian Fellowes ( Downton Abbey, Belgravia ). Il nuovo capitolo della serie, in otto episodi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 giugno, in contemporanea con gli US.

