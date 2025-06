Dai tornei aziendali al Mondiale passando per Kakà! La storia dell' Urawa

Dalle sfide dei tornei aziendali al palcoscenico mondiale, la storia di Urawa si intreccia con emozioni e imprese incredibili. A Seattle, si svolge una partita decisiva che potrebbe cambiare il destino dell’Inter nella corsa alla qualificazione. I giapponesi di Urawa, arrivati grazie all’Al-Hilal di Inzaghi, sono pronti a sorprendere ancora: attenzione a non sottovalutare questa squadra determinata a lasciare il segno.

A Seattle si gioca una partita che peserĂ molto in vista della qualificazione dell'Inter: guai a sottovalutare i giapponesi, che si sono conquistati questa partecipazione grazie all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dai tornei aziendali al Mondiale passando per... KakĂ ! La storia dell'Urawa

