Dai bagnini di salvataggio allo yoga in riva al mare | le spiagge di Milano Marittima protagoniste in tv

Dai bagnini di salvataggio allo yoga in riva al mare, le spiagge di Milano Marittima si svelano come protagoniste assolute in TV. Tra l’Accademia del Salvataggio, i marinai in torretta, il nuovo lungomare e il tennis su terra rossa vicino al mare, tutto è pronto a conquistare gli spettatori. Le due trasmissioni di Rai Uno, Linea Verde e Camper, con i loro inviati, racconteranno questa meravigliosa estate fatta di sport, relax e tradizione.

SAVE THE DATE 21 GIUGNO 2025 - Giornata Internazionale dello Yoga Celebriamo lo Yoga nel giorno più lungo dell’anno, in cerchio, connettendoci con la natura e i suoi elementi ? Ti aspettiamo in riva al mare fronte chiosco Boma77 (torretta 11 Vai su Facebook

