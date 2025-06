D’accordo abbassiamo di nuovo il prezzo | LIDL FA LA FOLLIA DI METÀ GIUGNO | a 49 € si mette in tasca Amazon e tutti gli altri

Lidl sorprende ancora: questa settimana, il suo prezzo incredibile di soli 49,83€ per un prodotto raramente così conveniente. Una vera occasione per approfittare delle promozioni irresistibili che hanno fatto la storia del discount, nato in Germania negli anni '70 e diventato un gigante globale. Con offerte come questa, Lidl dimostra di saper coniugare qualità e risparmio, mantenendo viva la sua filosofia di offrire prodotti di eccellenza a prezzi accessibili. Non lasciartela sfuggire!

Ennesima super offerta in tutti i Lidl per pochi giorni, questo prezioso oggetto raramente è venduto a un prezzo così basso. Dalle sue radici in Germania negli anni ’70, Lidl ha tracciato un percorso di crescita impressionante, affermandosi come una delle catene di discount più grandi e influenti al mondo. Nata con un focus sul modello “hard discount”, l’azienda ha saputo evolversi, pur mantenendo salda la sua filosofia di offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi. I suoi punti di forza sono molteplici: un’efficiente gestione che minimizza i costi, un assortimento mirato che privilegia i marchi propri e una rotazione rapida delle offerte speciali, spesso a tema non food, che generano un forte richiamo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - D’accordo, abbassiamo di nuovo il prezzo | LIDL FA LA FOLLIA DI METÀ GIUGNO: a 49 € si mette in tasca Amazon e tutti gli altri

In questa notizia si parla di: lidl - prezzo - accordo - abbassiamo

LIDL fa chiudere i parrucchieri: il prodotto dell’anno a un quarto del prezzo | Capelli perfetti con soli 11€ - Lidl chiude i parrucchieri e offre il prodotto dell’anno, “Capelli Perfetti”, a soli 11€, un quarto del prezzo originale.

Lidl, dopo il boom delle scarpe arriva l’accordo con Nike per una linea di capi sportivi low cost (solo online) - L’esperimento è in linea con l’obiettivo di Lidl di trasformarsi in una catena «wholesale», ovvero dove si può trovare un po’ di tutto. corriere.it scrive

Lo strano caso delle scarpe Lidl: costano 13 euro, ma vengono rivendute a 780 euro - Non c’è, infatti, ancora una data per l’arrivo in Italia delle scarpe Lidl (e anche altri indumenti brandizzati dalla catena di supermercati), ma le richieste hanno portato a prezzi esorbitanti sulle ... Secondo giornalettismo.com