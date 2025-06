Da Toni Servillo a Elio Germano L’ironia amara sul cartellone | Ecco gli artisti da 20 punti meno

Da Toni Servillo a Elio Germano, l’ironia amara sul cartellone si trasforma in un grido di protesta. Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana, svela con amarezza gli artisti “da venti punti in meno”, evidenziando come le scelte culturali siano più fragili che mai. Tra guerra, Trump e condizioni femminili, il palco diventa un palcoscenico di denuncia, pronto a sfidare il silenzio e a risvegliare le coscienze.

"Ecco la stagione e gli artisti da venti punti in meno". Con un pizzico di ironia – che non nasconde la rabbia e delusione per quanto sta accadendo – Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana, dall'Arengario di Palazzo Vecchio snocciola titoli e protagonisti che arriveranno sul palco della Pergola, del Nuovo Rifredi Scena Aperta e dell'Era di Pontedera. Guerra, Trump e condizione femminile i temi di un progetto (dal titolo 'Altri sguardi') che rispecchia l'idea di un teatro aperto e accessibile, parte integrante del tessuto sociale, che crea un ponte ideale tra una delle arti più antiche del mondo e la vita civile contemporanea.

