Da stasera su Dazn parte Club World Cup Show con Diletta Leotta

Da stasera, su DAZN, prende il via il nuovo Club World Cup Show con Diletta Leotta, pronta a catturare l’attenzione degli appassionati. Con lei, un team di talent di spicco come Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin offriranno analisi, commenti e approfondimenti per vivere ogni partita al massimo. Un appuntamento imperdibile che rivoluzionerà il modo di seguire il calcio internazionale, lasciandoci senza dubbio...

Sarà affiancata da talent di spicco della Dazn squad come Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin.

Conte a Dazn: «Stasera c’è amarezza. Ci siamo giocati il bonus, per lo scudetto servono due vittorie» - Ecco l'introduzione richiesta: Antonio Conte si mostra deluso dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, con il gol dell'1-2 di Vazquez che ha ribaltato le speranze di vittoria degli azzurri al Diego Armando Maradona.

? @fifaclubworldcup | June 14 - July 13 | Every Game | Free | DAZN.com | #ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld Vai su Facebook

FIFA Mondiale per Club 2025 - Diretta DAZN - 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti; Da stasera su Dazn parte Club World Cup Show con Diletta Leotta; Mondiale per Club FIFA 2025, Monterrey - Inter diretta esclusiva gratis DAZN, differita Italia 1.

Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - Urawa Red Diamonds diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5 - Non rimanere indietro, leggi l'articolo completo ora e scopri tutte le novità! Da digital-news.it