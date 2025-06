Da lunedì area nord senza metropolitana assemblea a Scampia | Diritto alla mobilità negato

Una crisi della mobilità si abbatte sulla periferia nord di Napoli: con la metropolitana ferma per almeno tre mesi, circa un milione di persone si ritrovano senza un'adeguata alternativa. Questa mattina, davanti alla stazione di Scampia, i cittadini hanno espresso il loro disagio, chiedendo che venga tutelato il diritto alla mobilità. Una sfida urgente per garantire servizi essenziali e ripristinare la normalità in una delle zone più popolose della città.

Napoli. Lavori necessari ma va garantito il diritto alla mobilità a circa 1 milione di persone nella periferia a nord di Napoli. E’ la richiesta dei manifestanti che questa mattina si sono ritrovati davanti alla stazione di Scampia in vista dello stop (almeno 3 mesi per sostituire i binari) da lunedì 23 giugno sulla tratta . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Da lunedì area nord senza metropolitana, assemblea a Scampia: “Diritto alla mobilità negato”

