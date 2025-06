Dà i brividi Ma ha effetti positivi sulla pelle Costantemente oggetto di studi il ghiaccio nelle sue applicazioni beauty ed estetiche ha molte virtù

Il ghiaccio, da sempre simbolo di freschezza e rinvigorimento, si rivela un alleato prezioso anche nel mondo della bellezza. Dalle antiche tradizioni giapponesi alle pratiche degli Egizi, Greci e Romani, il suo potere terapeutico si conferma oggi attraverso studi scientifici che ne attestano i benefici per la pelle. Scopri come integrare questa antica tecnica nella tua routine quotidiana per un benessere completo e duraturo.

I ncluse nel rituale giapponese Kanchu Misogi, per favorire la salute e la purificazione spirituale, le immersioni in acqua ghiacciata erano utilizzate già dagli antichi Egizi, dai Greci e dai Romani per migliorare benessere e prestazioni fisiche. «Oggi la scienza conferma che il ghiaccio favorisce una migliore circolazione sanguigna, attiva il metabolismo basale e contribuisce alla riduzione dei processi infiammatori e dello stress ossidativo» spiega il dermatologo Giovanni Paolino. Ecco la crioterapia, il bagno nel freddo che cura i dolori X Leggi anche › Cosmetici effetto ghiaccio, per una skincare rinfrescante Ghiaccio sul viso, la crioterapia in cosmesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dà i brividi. Ma ha effetti positivi sulla pelle. Costantemente oggetto di studi, il ghiaccio nelle sue applicazioni beauty ed estetiche ha molte virtù

