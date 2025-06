Da Dolce & Gabbana sembra proprio di essere a un pigiama party

un’atmosfera intima e giocosa, dove il lusso si fonde con il comfort più disinvolto. La collezione Primavera Estate 2026 di Dolce & Gabbana ci invita a riscoprire la bellezza dei dettagli quotidiani, trasformandoli in protagonisti di uno stile unico e irresistibile. Prepariamoci a scoprire come i pigiami possano diventare il nuovo simbolo di eleganza sartoriale e spontaneità.

È sulle note della Sinfonia N.5 di Beethoven che Dolce & Gabbana - esattamente il giorno prima dello show in programma a Milano - ha svelato con un teaser il capo protagonista della collezione Primavera Estate 2026, Pyjama Boys. Sì, avete letto bene: pigiami. A righe, bianche e blu, come quelle che vediamo stampate sui pantaloni in popeline di cotone del modello Kim Butler, abbinati ad una canotta bianca con logo che poi lascerà spazio alla classica camicia da pigiama. Dolce & Gabbana - Runway - Milan Fashion Week - Menswear SpringSummer 2026. Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week Vittorio Zunino CelottoGetty Images Dolce & Gabbana - Runway - Milan Fashion Week - Menswear SpringSummer 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it