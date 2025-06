Da deposito a B&B abusivo | sequestrato immobile

Da deposito illegale a bed and breakfast abusivo, un immobile a Vico Gelso a Loreto è stato sequestrato dagli agenti della polizia locale di Napoli. L’operazione, condotta nell’ambito di un’indagine su attività edilizie non autorizzate, evidenzia come la legalità sia fondamentale per tutelare il nostro patrimonio e garantire un’attività turistica sicura e regolamentata. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le normative per evitare sanzioni e conseguenze penali.

Da deposito a B&B senza alcuna autorizzazione. Gli agenti dell'Unità operativa Tutela edilizia della polizia locale di Napoli, nell'ambito di un'attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica, hanno proceduto al sequestro penale di un fabbricato situato in Vico Gelso a Loreto.

