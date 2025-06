Da chi si reinventa sotto un’ottica più consapevole a chi pianta cartelli di divieto di accesso L’oroscopo della settimana

Benvenuti all’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati, un viaggio tra rinascite e scoperti. Da chi si reinventa con consapevolezza a chi pianta segnali di divieto, questa è una fase di trasformazione e riflessione. È il momento di realizzare desideri dimenticati e di affrontare un’estate che può riparare i danni del passato. Scopriamo insieme cosa prevede il destino per ogni segno questa settimana.

Mai come ora assaporate il potere della condivisione. Vi mostrate al mondo più sicuri in tutto. Parola chiave della settimana: felicità. Gemelli 21 maggio – 21 giugno È bella la sensazione di compattezza interiore che traspare da ogni gesto.