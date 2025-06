Da Cardiff 2014 all’Aia 2025 un decennio di sfide per l’Alleanza Atlantica Il punto di Minuto Rizzo

Nel decennio che va dal 2014 al 2025, l’Alleanza Atlantica affronta sfide cruciali in un contesto globale in rapido mutamento. Ogni vertice desta curiosità e riflessioni, ma questa occasione è ancora più significativa: gli Stati Uniti intensificano la propria azione su vari fronti, influenzando valori e interessi. Mentre il mondo si frammenta e l’Asia emerge come polo di crescita, anche l’Africa si anima di nuove opportunità e rischi, segnando un futuro incerto e affascinante.

Ogni vertice di questa storica organizzazione politico-militare suscita interesse e crea interrogativi. Questa occasione è più speciale di altre per buone ragioni. Viviamo in mondo in cui tutti parlano, ma oggi gli Stati Uniti si muovono in un’offensiva a 360 gradi che tocca sia valori che interessi specifici. Vediamo grande frammentazione, dove l’Asia emerge come il continente del futuro per popolazione e ricchezza, l’Africa diventa per la prima volta un soggetto strategico, pur fra 54 Paesi diversi; l’Europa è un vecchio leone che si interroga se accompagnare un dignitoso declino o ritrovare le capacità della sua storia per affrontare le sfide del futuro. 🔗 Leggi su Formiche.net

