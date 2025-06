Cusano vandali | pietre contro case e fuochi d’artificio

La tranquilla piazzetta di Cusano si è trasformata in un palcoscenico di vandalismo precoce, con giovani che lanciano pietre contro le abitazioni e fanno scoppiare fuochi d’artificio sotto le finestre. Un comportamento inquietante, forse dettato dalla noia o dal desiderio di stupire, che mette a rischio la sicurezza del quartiere. È urgente intervenire per prevenire che questa escalation diventi una minaccia reale per la comunità.

sotto le finestre. Sarà la noia, oppure la voglia di stupire o sperimentare forme nuove di protagonismo becero, certo che quello andato in scena l’altra notte nella piazzetta di via D’Azeglio è davvero preoccupante. Il gruppo di una ventina di 20 ragazzini, che si ritrova solitamente nella . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: cusano - vandali - pietre - case

A Ballymena, in Irlanda del Nord, centinaia di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, hanno scagliato mattoni e molotov contro le case di persone straniere: la furia xenofoba si è scatenata dopo che è diventata virale la notizia che due 14enni di origine ro Vai su Facebook

Cusano, vandali: pietre contro case e fuochi d’artificio.

Cusano, vandali: pietre contro case e fuochi d’artificio - Sarà la noia, oppure la voglia di stupire o sperimentare forme nuove di ... ilnotiziario.net scrive

Mamma e papà sono in pizzeria, i figli scagliano pietre contro una casa. La proprietaria: «C'è il video, denuncerò quei baby vandali» - Mentre i genitori sono seduti a tavola, i baby vandali lanciano sassi e piastrelle sul giardino della casa vicina. Lo riporta ilmessaggero.it